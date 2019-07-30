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اليوم.. وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان وقبرص

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:15 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
محمد وديع
يتوجه سامح شكري،وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري إلى أثينا من المقرر أن تشمل لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني "كرياكوس ميتسوتاكس"، فضلًا عن جلسة مباحثات موسعة مع "نيكولاس ديندياس" وزير خارجية اليونان.

كما كشف حافظ، أن الوزير شكري سيتوجه، بعد ذلك، إلى قبرص، حيث يلتقي "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص، ويجري مشاورات مع نظيره القبرصي "نيكوس كريستودوليدس".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن لقاءات شكري مع مسئولي الدولتين ستتناول سبل دفع العلاقات الثنائية وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما ستتناول اجتماعات شكري التنسيق والتشاور في اطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

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