أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 في مصر| فيديو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 ، سجلت استقرارا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 654 جنيهًا للجرام جنيها للجرام بدون مصنعية.
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30- 7- 2019.
وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24 : 750 جنيهًا.
عيار 21: 656 جنيها.
عيار 18 : 562 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5329 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر
سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر تشهد تفاوتا طفيفا قد يتراوح بين 50 قرشا إلى جنيه.
ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.