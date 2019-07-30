أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 في مصر| فيديو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 ، سجلت استقرارا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 654 جنيهًا للجرام جنيها للجرام بدون مصنعية.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30- 7- 2019.