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النعساني: دلالات كبيرة لإقامة مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:30 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
ندى فتح الله
قالت الإعلامية هند النعساني، إن الدولة المصرية تشهد اليوم، الثلاثاء، حدثا دوليا كبيرا، وهو انطلاق المؤتمر الوطني الشباب في نسخته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن تلك المؤتمرات تبعث برسائل طمأنينة للشعب على مصر.

وأوضحت الإعلامية هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن اختيار مكان المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة قرارًا عبقريًا، حيث يبعث رسالة هامة داخليًا وخارجيًا، وهي أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح للانطلاق.

وأضافت  الإعلامية هند النعساني أن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح ولديها إرادة وعزيمة في استكمال المشوار الذي بدأته.

وأكدت  الإعلامية هند النعساني أن مؤتمرات الشباب التي تقام تحت شعار "أبدع انطلق" تؤكد تبني الدولة المصرية فكرا جديدا في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عنهم.

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