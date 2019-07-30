مش عارف أرد.. مينا عطا يخضع لعملية جراحية

أكد نجم ستار أكاديمي مينا عطا خضوعه لعملية جراحية في عينه وكتب من خلال صفحته على فيسبوك: "عملية بسيطة فى عينى".



وتلقى مينا عطا عشرات التعليقات من متابعيه الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليه وتمنوا له الشفاء العاجل.



وكتب قائلا: "ربنا يخليكم ليا جميعًا و مايحرمنيش منكم ابدًا ,, انا زى الفل الحمدلله ،، شكرًا لكل اللى بعتلى او اتصل .. وبتأسف انى مش عارف ارد ، ربنا يديم المحبة".