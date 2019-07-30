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فن

مش عارف أرد.. مينا عطا يخضع لعملية جراحية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:09 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكد نجم ستار أكاديمي مينا عطا خضوعه لعملية جراحية في عينه وكتب من خلال صفحته على فيسبوك: "عملية بسيطة فى عينى".

وتلقى مينا عطا عشرات التعليقات من متابعيه الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليه وتمنوا له الشفاء العاجل.

وكتب قائلا: "ربنا يخليكم ليا جميعًا و مايحرمنيش منكم ابدًا ,, انا زى الفل الحمدلله ،، شكرًا لكل اللى بعتلى او اتصل .. وبتأسف انى مش عارف ارد ، ربنا يديم المحبة".

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