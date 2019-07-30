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رياضة

مدير فني جديد.. تعرف على موعد تقديم رينارد لـ منتخب السعودية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:07 م
رينارد
رينارد
حسن العمدة
كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي حتى مونديال 2022، مع أولوية التجديد التلقائي في حال تأهل الأخضر السعودي للمونديال.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم اختيار رينارد بعد المفاضلة بين ثلاثة مدربين، مشيرًا إلى أنه استطلع آراء عدد من المدربين الذين سبق لهم العمل مع الأندية السعودية عن رينارد، فنصح الجميع بالتعاقد معه.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عملية اختيار المدرب الجديد للمنتخب كانت محكومة بمعايير حددها الاتحاد، في مقدمتها وجود رغبة لدى المدرب للعمل مع المنتخب السعودي، وأن يكون سبق له العمل بمنطقة الشرق الأوسط، وأن يملك خبرة جيدة عن اللاعب العربي، لأن فكرة المغامرة بالتعاقد مع مدرب أوروبي أو لاتيني جديد على المنطقة كانت مرفوضة تمامًا.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سوف يعقد يوم 4 أغسطس المقبل مؤتمرًا صحفيًا بمدينة جدة بحضور المدرب للكشف عن كل تفاصيل العقد، بحيث يتم توقيع العقد خلال هذه المؤتمر، على أن يبدأ عقد المدرب اعتبارًا من هذا التاريخ.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن رينارد سوف يغادر السعودية بعد المؤتمر على أن يعود قبل انطلاق مباريات دوري الستة عشر بدوري أبطال آسيا، حيث تخوض أربع فرق سعودية منافسات هذا الدور، موضحًا أن المدرب سوف يتابع مباراة على الأقل لكل فريق حيث تقام مباريات الذهاب يومي 5 و6 أغسطس، والإياب يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

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