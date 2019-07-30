نيابة أسوان تحقق في واقعة مقتل طفل أثناء مباراة كرة قدم بالشارع

تحقق نيابة قسم أسوان برئاسة المستشار أحمد شمس، مدير النيابة، فى واقعة مقتل طفل على يد زميله أثناء مباراة كرة قدم جمعت بينهما فى الشارع بمدينة أسوان.





وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة أسوان أول يفيد بمصرع "عبدالرحمن . ع . م"، 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، نتيجة ارتطام رأسه بحجر، بمنطقة السد العالى شرق، حيث انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له.





وتبين من التحريات الأولية، أن مباراة لكرة القدم جمعت مجموعة من الأطفال والصبيان فى الشارع بالقرب من مخبز العيش بالمنطقة، ثم نشبت مشادة بين المجنى عليه و"ع.م.ع"، 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، وتضاربت أقوال شهود العيان خلال الواقعة، البعض أفاد بأن الطفل سقط على رأسه نتيجة دفعه من زميله وارتطم بحجر، بينما كانت الرواية الأخرى بأن زميله أمسك بحجر وقذفه به على رأسه، مما أدى إلى مصرعه.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.