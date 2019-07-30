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أبرزها أمن الطاقة.. شكري ونظيره اليوناني يبحثان تطورات قضايا شرق المتوسط

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:51 م
الوزيران شكري ونظيره
الوزيران شكري ونظيره اليوناني
محمد وديع
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر الخارجية اليونانية بالعاصمة أثينا، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وبحث الوزيران خلال جلسة مباحثات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وعقب وصول وزير الخارجية لمقر الوزارة التقط الجانبان الصور التذكارية ثم عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تعقبها جلسة مشاورات موسعة بين الوفدين المرافقين.

وبحسب مصادر يونانية، فإن المباحثات ستركز على أمن الطاقة في المنطقة وبحث القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي والدولي، مع التركيز على التطورات في قضايا شرق المتوسط.

وأضافت المصادر أنه سيتم التركيز على توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار خطة التعاون الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر.

ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاءين الثنائي والموسع.
أبرزها أمن الطاقة.. شكري ونظيره اليوناني يبحثان تطورات قضايا شرق المتوسط
أبرزها أمن الطاقة.. شكري ونظيره اليوناني يبحثان تطورات قضايا شرق المتوسط
أبرزها أمن الطاقة.. شكري ونظيره اليوناني يبحثان تطورات قضايا شرق المتوسط

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