بعد التتويج بالدوري.. حسين الشحات يقضي إجازته الصيفية

نشر حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الأول للنادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "تويتر".



وظهر حسين الشحات وهو يستمتع بإجازته الصيفية على شاطئ البحر ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 من هدف أحرزه علي معلول فى الدقيقة 59 في اللقاء الذي أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وتوّج النادي الأهلي بالدوري مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني.