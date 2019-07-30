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تعليم

مكافأة العاملين والمعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة المنصورة بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:22 م
صدى البلد
همت الحسينى
قرر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة منح المعيدين والمدرسين المساعدين بالإضافة إلى العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات (مثبتين ومؤقتين) بالجامعة مكافأة قدرها 750 جنيها.

جاء ذلك نظرا لما قاموا به من جهود متميزة في العملية التعليمية و إنجاز الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية داخل الجامعة .

وأضاف أن ذلك أيضا لحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد .

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