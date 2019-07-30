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السفير الياباني: الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:16 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمود نوفل
أكد السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، أن هناك فرصا رائعة للاستثمار في مصر، وأن هناك رغبة لدى الشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة في مصر، حتى تتحقق الاستفادة للبلدين، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر.

أوضح السفير نوكي في تصريحات صحفية له أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا (تيكاد 7)، في أغسطس المقبل، سيتم تخصيصها لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأفارقة واليابانيين.

كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قد عقدت اجتماعا مع 25 شركة يابانية بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، ويوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وتاكاشي تسونينمي، المدير الإداري لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالقاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس ابراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني.

وأشادت الشركات اليابانية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، والإجراءات التشريعية التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

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