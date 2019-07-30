شاهد ..لاميتا فرنجية تبدع في مباراة تنس



شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا جديدة عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"





ونشرت لاميتا فرنجية مجموعة من الصور وهي تمارس رياضة التنس برفقة معلمها، وعلقت قائلة "اكثر من 10 سنة وانا امارس رياضة التنس واكثر 10 صداقة مع المعلم"



يذكر أن آخر أعمالها السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم و شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.