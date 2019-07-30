قهرت المستحيل.. بنت أسوان تسجل اسمها بأحرف من نور فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم

تعتبر مثالا مشرفا وفخرا لكل أبناء أسوان ومن النماذج الناجحة التى قهرت المستحيل بعزيمة وإصرار الأبطال.



وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على هذا النموذج الجاد وهى المهندسة زينب رمضان التى تخرجت عام 2017 في كلية الهندسة بجامعة أسوان وهي مهندسة إختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان لتسجل اسمها بأحرف من نور فى هذا المشروع العملاق.



وكان المؤتمر الوطني السابع للشباب برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عرض فى جلسته الإفتتاحية فيلم بعنوان "بطل كل يوم"، حول عدد من النماذج الناجحة في المجتمع المصري، في مجالات مختلفة.



وقد رصد الفيلم "بطل كل يوم " شباب ناجح في مجالات الرياضة والهندسة والطب، وأيضًا قصص نجاح بشاب فقد ساقه في الصف الأول الجامعى ، وكانت من هذه الأمثلة الناجحة المهندسة زينب رمضان ابنة أسوان.



فهى تعتبر أول مهندسة مصرية تتخصص في تسليم محطات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة العمومية، حيث تقوم بإدارة العاملين فى المشروع فى فترة الشيفت الخاص بها .



وكانت قد أشارت المهندسة زينب رمضان بأنها عقب تخرجها وعملها فى مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بدراو شمال أسوان كانت تعتبر أن هذا الأمر صعبا.



وتقول: لما نزلت إلى الموقع وتعاملت فيه أصبح العمل سهلا والأمر بسيطا، وأنا حبيت العمل فى موقع مشروع الطاقة الشمسية، حيث أعمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى فترة المغرب.



وتابعت: والدي ووالدتي كانوا يشجعوني بأن أعمل فى مشروع الطاقة الشمسية، وقدمت كتير حتى وفقنى الله عز وجل ، وأنا أفتخر بالعمل فى هذا المشروع باعتباره أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، وكان نفسى أعمل فيه، وأن اسمي يتم وضعه فى هذا المشروع العملاق يعتبر فخرا كبيرا.



وقالت زينب رمضان: لى أخ واحد ويعمل مهندس فى مشروع الطاقة الشمسية أيضًا ، والمشروع أعطى فرص كبيرة للشباب للعمل به ، وهو مشروع كبير جدًا وعملاق ويساوى فى قدرته الإنتاجية للكهرباء السد العالى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين.



وقدمت مهندسة أسوان إبنة النيل شكرها لكل من ساهم فى تنفيذ هذا المشروع الكبير، موضحة بأن العاملين بالمشروع استغربوا فى بداية عملها به كيف وأنها أنثى سوف تعمل فيه وتعطى لهم أوامر بالعمل ، وبعد ذلك تقبلوا الوضع.



ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، وتم اختيار الموقع في منطقة بنبان بأسوان بناء على تقارير ودراسات وكالة ناسا الفضائية باستثمارات تتجاوز المليارات .

