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أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ المسئولين.. اعرف السبب.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:23 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلي المسئولين، بعد تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحدى متحديات الإعاقة، هديل ماجد، بعد غنائها لكوكب الشرق أم كلثوم، أغنية "مصر تتحدث عن نفسها"، وصعوده إلى خشبة المسرح لتحيتها.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ما قام به الرئيس السيسي يعتبر رسالة لكل رجال الدولة.

وأضاف: «اللقطة دي لكل واحد في البلد، لأن الرئيس يتعامل مع ولاد مصر، وأرجو من كل مسئول أن يتعامل مع الجميع مثل الرئيس السيسي».

وأشار: «فيه ناس بتقفل بابها وتقفل تليفوناتها، ومش بيردوا علي حد، وما قام به الرئيس رسالة للجميع».

وأكد: «الرئيس عندما يلتقي بولاد مصر يبعث رسالة للجميع عن التقدير والاحترام الكبير»، لافتا: «تعاملوا بتواضع واحترام مع كل المصريين حتي لو حد جاي يشتكي».

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