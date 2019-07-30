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مرأة

هوت شورت مقطع.. لقاء الخميسي في إطلالة مثيرة على موتوسيكل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:31 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
آية التيجي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي باطلالة مثيرة، وجذابة للغاية، وقد اثارت جدلا كبير بين متابعيها.

وارتدت لقاء الخميسي هوت شورت جينز مقطع، وعليه بدي اوف شولدر هاف ستومك، وقد ارتدت عليهم سليبر على قدميها، وقد برزت هذه الاطلالة من جمالها واناقتها الشديدة.

وتركت لقاء الخميسى شعرها منسدلا بشكل عشوائي وجذاب للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، الا انها اكتفت بوضع الروج فقط، لتبرز من طبيعتها.

والم تتكلف لقاء الخميسي  في ارتداء الاكسسوارات ، وهو ما أبرز من اناقتها المميزة، واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
لقاء الخميسي لقاء الخميسي
لقاء الخميسي لقاء الخميسي

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