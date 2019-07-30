هل يصنف كفيلم رعب؟ .. طارق الشناوي يكشف عن رأيه في الفيل الأزرق 2

كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن رأيه فى فيلم " الفيل الأزرق 2 " ، مؤكدًا أن الفيلم به لمحات قليلة من الجزء الأول ، فصناع العمل استثمروا نجاح الجزء الأول.



وتابع " الشناوى " ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن الفيلم من الناحية البصرية والسمعية والأداء التمثيلى رائع ، فقد تمكن المخرج مروان حامد من تقديم عمل جذاب" .



واستكمل ، إن العمل على أعتاب عمل فني ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب، وقد تم توظيف تلك المشاهد بشكل صحيح ، وهو أمر نادر فى السينما المصرية ، ولكن بشكل عام العمل لا يمكن تصنيفه أنه عمل " رعب " .



ويتابع ، أن هناك أداء رائعا من قبل الممثلين ، وهناك مساحات عالية من التعبير لكافة العناصر بقيادة مروان حامد .

