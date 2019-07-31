الأضحية بالتقسيط.. فرحة للعيد أم عبء مادي؟

لأول مرة في مصر.. أضحية بالتقسيط، ادفع قسط شهر حتى استلام الأضحية، واختار الطريقة المناسبة في تقسيط الاضحية، ونحن بمزارعنا مسؤلين عن الاضحية وكافة المصاريف والرعاية لحين الاستلام يوم وقفة عيد الاضحي".. حسبما أعلن صاحب احدي مزارع الماشية والخرفان.





الخروف بالتقسيط





فيما طرحت مزرعة أخري خروف العيد بالتقسيط، مع توفير خدمة الدبح والتقطيع والتوصيل حتي المنازل، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا، حول مدي إقبال المستهلكين علي فكرة الأضحية بالتقسيط.





ورأى الحاج عبدالقادر محمد، أنها فكرة جيدة لو كانت مطابقة للشريعة الإسلامية "في ناس اتعودت تضحي كل سنة، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة، بقيت تلاقي اتنين يشتركوا في اضحية خروف وأربعة يشتركوا في أضحية عجل، وبالتالي فتوفير الاضحية بالتقسيط امر جيد ومبهج ولكن لابد أن يكون بدون فوائد عالية وحلال شرعا".





ضغط مادي





فيما أنتقد عبدالعظيم موسي، فكرة الأضحية بالتقسيط "الاصل في الأضحية هو القدرة المالية للمسلم، ولو الشخص مش معاها بلاش يضحي ويضغط نفسه، لأنها هتكون عبئا ماليا عليه وهتتحول من فرحة وبهجة وتطبيق للشعائر الإسلامية لضغط وعبء ومصدرهم ".





أسعار الاضاحي





وحول أسعار الاضاحي، طرحت وزارة الزراعة، كميات كبيرة من الأضاحي من خلال المنافذ والشوادر المنتشرة في أنحاء الجمهورية لمواجهة جشع التجار، ويتراوح سعر الجدي بين 1900 و2700 جنيه، فيما يبلغ سعر النعجة بين 2800 و3800 جنيه، بينما يتراوح سعر الخروف بين 3800 و7700 جنيه، وسعر العجل يتراوح بين 19 ألف و65 ألف جنيه وفقا للوزن، ووزن العجل الصالح للذبح بين 300 كيلو جرام و1000 كيلو جرام.





السعر بالكيلو

وكشف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية،خلال تصريحات صحفية، إن أسعار "المواشي" تراجعت هذا العام بقيمة تتراوح بين 3 و10 جنيهات في الكيلو، فيما وصل سعر كيلو "الخِرفان" بين 62 و68 جنيهًا، وسعر كيلو الابقار ما بين 52 و60 جنيهًا وسعر كيلو الجاموسي 45 جنيهًا.





حكم الشرع





وحول حكم شراء الاضحية بالتقسيط، أفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».





صحة التقسيط





وأضافت في معرض ردها على سؤال حول تقسيط سعر صك الأضحية، أن قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.



