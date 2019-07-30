مجدى قفشة يوقع لـ الأهلي 5 سنوات .. وغدا الإعلان الرسمي عن الصفقة





وقالت المصادر إن بيراميدز وافق على عرض الأهلي ومن المنتظر أن يعلن الأهلى غدا عن تفاصيل الصفقة غدا قبل انتهاء القيد الأفريقى لقيده بالقائمة التى سيتم إرسالها غدا .



وأضافت المصادر أن الأهلي سيقوم بتحويل القسط الأول من الصفقة خلال ساعات يخضع بعدها اللاعب للكشف الطبي لقيده محليًا وأفريقيا.

كشفت مصادر خاصة، أن الأهلي حصل على توقيع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة 5 سنوات.