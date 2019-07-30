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رياضة

مجدى قفشة يوقع لـ الأهلي 5 سنوات .. وغدا الإعلان الرسمي عن الصفقة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:00 م
صدى البلد
قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة، أن الأهلي حصل على توقيع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة 5 سنوات.

وقالت المصادر إن بيراميدز وافق على عرض الأهلي ومن المنتظر أن يعلن الأهلى غدا عن تفاصيل الصفقة غدا قبل انتهاء القيد الأفريقى لقيده بالقائمة التى سيتم إرسالها غدا .

وأضافت المصادر أن الأهلي سيقوم بتحويل القسط الأول من الصفقة خلال ساعات يخضع بعدها اللاعب للكشف الطبي لقيده محليًا وأفريقيا.

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