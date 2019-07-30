موجز الرياضة..قفشة في الأهلي..بيراميدز يوجه لطمة للزمالك..والأبيض في أزمة مع القيد الإفريقي

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية.- كشفت مصادر خاصة، أن الأهلي حصل على توقيع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة 5 سنوات.- نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى حسم انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، بجانب ضم محمد صبحي، حارس مرمى بتروجت لمدة 5 سنوات أيضًا، وضم المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات قادمًا من الهلال السعودي، وإسلام جابر نجم المقاصة لمدة 5 سنوات.- أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به.- وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.- أعرب محمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي المغربي عن سعادته بالانضمام للزمالك، مشيرا إلى عقد جلسة مساء اليوم مع مسؤولي الأبيض للتوقيع.- كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الأهلي، حقيقة رحيل المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.- حرص عدد كبير من رموز النادي الأهلي على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على حضور عزاء اللواء محمود علام المدير التنفيذى السابق للنادى الأهلى