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رياضة

موجز الرياضة..قفشة في الأهلي..بيراميدز يوجه لطمة للزمالك..والأبيض في أزمة مع القيد الإفريقي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:34 م
أحمد هاني
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية.

مجدى قفشة يوقع لـ الأهلي 5 سنوات .. وغدا الإعلان الرسمي عن الصفقة

- كشفت مصادر خاصة، أن الأهلي حصل على توقيع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة 5 سنوات.

الزمالك في ورطة مع آخر أيام القيد الإفريقي.. اعرف السبب

- نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى حسم انتقال محمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، بجانب ضم محمد صبحي، حارس مرمى بتروجت لمدة 5 سنوات أيضًا، وضم المهاجم المغربي أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات قادمًا من الهلال السعودي، وإسلام جابر نجم المقاصة لمدة 5 سنوات.

بيراميدز يوجه لطمة للزمالك ويخطف صفقته الجديدة

- أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون أنطوي للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به.


30 مليون جنيه ولاعبان.. كواليس صفقة انتقال محمد عواد للزمالك

- وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


أول تعليق من نجم الوداد البيضاوى بعد الانضمام إلى الزمالك

- أعرب محمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي المغربي عن سعادته بالانضمام للزمالك، مشيرا إلى عقد جلسة مساء اليوم مع مسؤولي الأبيض للتوقيع.

طه إسماعيل يكشف حقيقة رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي

- كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الأهلي، حقيقة رحيل المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.

الخطيب وشطة على رأس الحاضرين في عزاء محمود علام بعمر مكرم .. صور

- حرص عدد كبير من رموز النادي الأهلي على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على حضور عزاء اللواء محمود علام المدير التنفيذى السابق للنادى الأهلى


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