هديل ماجد: بالإرادة والتحدي والعزيمة نستطيع تجاوز الصعاب

قالت هديل ماجد المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب أنه بالإرادة والتحدي والعزيمة نستطيع أن تتجاوز أي صعاب لأنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة.



وكانت هديل ماجد، من ذوى القدرات الخاصة، قدمت أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الذي يقدمه لذوى القدرات الخاصة متمنية أن تكون سفيرة لمصر في مجال الغناء.



وقدمت للرئيس طلبا: "انا نفسي اسمعك صوتي" ، وعلي الفور قال لها الرئيس : "انا نفسي اسمع صوتك"، فغنت أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تصفيق حاد من الحضور، ثم صعد الرئيس السيسي علي المنصة مصطحبا الفتاة لمقعدها في لقطة إنسانية.لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.