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ديني

تسبيح الملائكة.. ترديد هذه الكلمات بين الأذان والإقامة يفتح أبواب الرزق.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:31 ص
محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء ليس فيه إحداث من الدين ما ليس فيه إذا دعا المسلم بما يرد عليه لسانه.

وأضاف أمين الفتوى، في لقائه على فضائية الناس، أن النبي قال في حديثه الشريف "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" منوها أن هذا هو آخر حديث في البخاري.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المسلم عليه أن يذكر الله كما وفقه إليه من غير حرج، وهذا توفيق من الله، وعليه أن يشكره بأن جعل لسانه يلهج بذكر الله.

وتابع أمين الفتوى: روى ابن عمر أن رسول الله جاءه رجل يسأل أنه قد ضاق رزقه فقال له أين أنت من تسبيح الملائكة فسأله سيدنا عبدالله ابن عمر ما هو يارسول الله، فقال النبي : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله مائة مرة بين أذان الفجر وإقامته".

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