بـ صور وكلمات مؤثرة.. عماد رشاد يستعيد ذكرياته مع الراحل فاروق الفيشاوي

استرجع الفنان عماد رشاد ذكرياته مع الفنان فاروق الفيشاوى، صديق عمره، إذ نشر عبر صفحته على فيس بوك، صورًا جمعته بالفنان الراحل، وهما فى سن الشباب، وفي الكبر .





وعلّق عماد رشاد على الصور: "وحشتني.. الله يصبرنا على فراقك".





يُذكر أن فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية إصابته بمرض السرطان، ومكث في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته مُتدهورة للغاية.



