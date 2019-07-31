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رياضة

بسبب مباراة القمة.. رئيس الزمالك يتوعد محمود الخطيب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:01 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
نور عادل
توعد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وذلك في مباراة السوبر المصري الذي سيجمع الفريقين الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد انتصر على الزمالك في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز بهدفٍ وحيد أحرزه المحترف التونسي علي معلول.

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: " أطلب من جماهير الزمالك أن يفرحوا بالفريق ومنتظر محمود الخطيب في كأس السوبر لكي يعرف كيف انتصر فريقه علينا في المباراة السابقة".

وأضاف: "لدينا حراس مرمى على أعلى مستوى هم محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، وأنتظرك يا خطيب في السوبر".

وواصل: "علي معلول أحرز الهدف بالسحر، ومحمد الشناوي كان يصد بالسحر في المنتخب وامام الزمالك، هل يصدق أن هذا الحارس الذي دخل مرماه 5 أهداف من صن داونز".

واختتم: "أسباب خسارة الدوري هم الحكام الفاسدون والقنوات التي تهاجم الزمالك".

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