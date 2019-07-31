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رياضة

طه إسماعيل يرشح أحد 5 مدربين مصريين لمنتخب الفراعنة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:50 ص
طه إسماعيل
طه إسماعيل
أ ش أ
رشح طه إسماعيل مدرب منتخب مصر ونادي الأهلي الأسبق، أحد خمسة مدربين وطنيين لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ، في إشارة منه إلى أن المدرب الوطني هو الأنسب للمنتخب في المرحلة المقبلة .

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أقال الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد مشاركة منتخب الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

وقال شيخ المحللين إن المدربين المرشحين من وجهة نظري لتدريب المنتخب هم : حسن شحاتة ، حسام البدري ، حسام حسن ، إيهاب جلال ، طلعت يوسف.

ويستعد المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة لخوض العديد من المنافسات على المستوى القاري متمثلة في خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

كانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قد أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب كينيا ، توجو ، جزر القمر.

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