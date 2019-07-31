البعثة الطبية المصرية: عقد أكثر من 400 ندوة تثقيفية للحجاج.. فيديو

أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية المصرية، أن البعثة الطبية تقدم خدمات وقائية مع الخدمات العلاجية للحجاج في أراضي المملكة العربية السعودية.



وقال الدكتور محمد ضاحي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأربعاء، إن الإحصائية للمترددين من الحجاج على العيادات الطبية تخطت الـ11 ألف حاج.



وأوضح رئيس البعثة الطبية المصرية أنه تم افتتاح 22 عيادة بالفعل في مكة، إلى جانب عيادتين في المدينة لخدمة الحجاج، لافتا إلى أنه لايزال هناك 16 حالة يتلقون العلاج بالمستشفيات، والبعض منهم قاموا بإجراء عمليات جراحية، إضافة إلى أنه تم عمل 35 جلسة غسيل كلوي لبعض المرضى، منوها بأن حالة واحدة فقط هي التى تلقت جلسة كيماوي.



وأضاف الدكتور محمد ضاحي أن الفريق الطب الوقائي قام بعقد أكثر من 400 ندوة تثقيفية، عن الصحة العامة وإجراءات الوقاية الشخصية من الأمراض وإجراءات الوقاية من العدوى، والاحتياطات الواجب اتخاذها في الأماكن المزدحمة، خاصة في هذا الطقس الحار.

