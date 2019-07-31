كان قريبا من الأهلي.. تعرف على مفاجأة للزمالك في مؤتمر اليوم

يترقب جميع عشاق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس النادي مرتضى منصور في الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء في مقر النادي.





وتنتظر جماهير نادي الزمالك في مصر والعالم العربي الصفقات التي من المنتظر أن يعلنها المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الذي أعلن عنه عقب مباراة القمة في نهاية الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأهلي بهدف دون رد.





ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن عدد من الصفقات ابرزها أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ، ومحمد صبحي، وهم الذي أعلن عنهم في وقت سابق.





ولكن من المقرر أن يكون لرئيس الزمالك مفاجأة قوية في مؤتمر اليوم لجماهير وعشاق الفريق الأبيض ، والتي ستكون هي التعاقد مع كريم بامبو من نادي الإسماعيلي.





وانتهى الفريق الأبيض من الاتفاق مع كريم بامبو ومع ادارة الاسماعيلي، على أن ينضم اللاعب إلى الفريق ويتم تقديمه مع باقي اللاعبين اليوم الاربعاء.



