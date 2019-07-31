هايدي موسى تعبر عن سعادتها بنجاح أنا اتعودت

عبرت المطربة هايدي موسى، نجمة برنامج "ستار أكاديمي"، عبر حسابها في "إنستجرام" عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة "أنا اتعودت" التي حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونجحت أغنية "أنا اتعودت"، والتي تعد أول تعاون بين هايدي موسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية.



أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.



يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".