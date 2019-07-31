هيئة النقل البريطانية تكشف سبب إغلاق محطة مترو بلندن

قالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، الأربعاء، إنه تقرر إغلاق محطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق مؤقتا بسبب الازدحام، وذلك بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها.



وصرحت متحدثة باسم الهيئة بأن هذا إجراء للسيطرة على الحشود.



وقال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة.



وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.



وأعلنت هيئة النقل أن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.