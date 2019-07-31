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بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة ننقل لكم بثا مباشرا لبدء فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويختتم اليوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله تحت شعار "ابدع انطلق" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الافتتاح بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة، ثم أعقبه أغنية نورت العاصمة وعقب ذلك قام المهندس هيثم أحمد عطا، رئيس قسم العقود الهندسية في شركة العاصمة الإدارية الجديدة وخريج البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن الأعمال والمشروعات القومية التي تنفذ في العاصمة الإدارية الجديدة.

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