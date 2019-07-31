آه يا حنان.. قصة أسير الأحزان حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب وغناها مصطفى حجاج.. فيديو

آه يا حنان.. جملة عتاب وردت على لسان شاب سعودي يدعى حمدي "أسير الأحزان"، تكررت في فيديوهات مصورة كثيرة للشاب الذي لم يترك ساحة أو موقفا دون أن يضع وجهه أمام كاميرا الموبايل ليشكو همومه العاطفية بعد فراق حبيبته حنان، التي لم يُعلم هويتها حتى الآن.



لم يكن الشاب السعودي حمدي - رغم بساطة ثقافته وتواضع عتابه الدارج بلغة عامية - يدري أن الجملة التي اختارها عنوانا للعتاب وحلقة ربط ما بين الجمل والكلمات "آه يا حنان"، سوف تنتشر لتصبح الأعلى تداولا في أوساط السوشيال ميديا وتنزلج من على ألسنة الضاحكين والساخرين وعشاق الحنين إلى ما فات والذكريات القديمة، لتصبح بديلا ساخرا لعبارة "ياه يا عبد الصمد" التي وردت على لسان هشام ماجد، في فيلم "سمير وشهير وبهير".



آه ياحنان.. أغنية دي جي كلمة "آه يا حنان" استرعت انتباه محترف دي جي، فأحب استغلالها للانتشار من خلالها، فرجع DJ جابي غزال إلى فيديوهات حمدي أسير الأحزان التي حققت مشاهدات مليونية، وربط كلمات عتابه بأنغام ودقات موسيقى الدي جي، حتى صارت أغنية راقصة انتشرت بسرعة عبر "يوتيوب" وجلبت ملايين المشاهدات. لم تقف أسطورة حمدي وحنان عند "يوتيوب" والسوشيال ميديا فقط، بل إن وكالات عالمية للأنباء تحدثت عن الأمر، وقارنت بين رسائل الحب والعتاب قديما من أشعار قيس لـ ليلى ومعلقات عنترة لـ عبلة، وحتى فيديوهات أسير الأحزان لـ حنان، وعنونت إحدى الوكالات تقريرها بأن اليوم ليس بخيلا بالعشاق، ولكن كلُ على طريقته.

آه يا حنان.. على الفضائيات قناة lbc اللبنانية استضافت حمدي ليحكي عن تجربته مع حنان، التي قال إنه انفصل عنها وكل شيء راح لحاله، وإنه يعيش حالة من الحزن لفراقها. وعن كلمات عتابه لها مستخدما تعبيرات "كسرتِ قلبي، وحطمتِ فؤادي"، لم يتوقع حمدي أن تصير تلك الكلمات أغاني بمثل هذا الحجم من الانتشار، خاصة أنه لم يطلب ذلك أو يصور الفيديوهات لهذا السبب. هل وصلت الرسالة لـ حنان أم لا؟ يجيب حمدي أسير الأحزان: "طالما وصلت الرسالة للعالم كله، أكيد وصلت لـ حنان" لكن ما جاني رد منها، حتى لو جاني ما راح أبغاها ولا هتكلم معاها". الرسالة التي أحب حمدي أن يوصلها لحنان من خلال الاستضافة: "مشكورة على الخيانة وعلى الكذب الذي كذبتيه علي وعلى الحب الذي تسبب لي بجرح، وأنا مصدوم حتى الآن". أنا حنان.. دانا ركبت التريند فتاة تدعة دانا الحلبي استغلت انتشار "آه يا حنان"، فأنتجت كليب بعنوان "أنا حنان"، وبالتأكيد حظي الكليب بانتشار واسع كأول رد من حنان المزعومة، على الرغم من جهل الجميع بهويتها. اسخدمت دانا كلمات مضادة لعتاب أسير الأحزان فغنت "أنا حنان.. سبيت المستقبل سبيت الدنيا من بعدك.. مليت من شكلك مليت من حبك".