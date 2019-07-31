آه يا حنان.. قصة أسير الأحزان حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب وغناها مصطفى حجاج.. فيديو

لم يكن الشاب السعودي حمدي - رغم بساطة ثقافته وتواضع عتابه الدارج بلغة عامية - يدري أن الجملة التي اختارها عنوانا للعتاب وحلقة ربط ما بين الجمل والكلمات "آه يا حنان"، سوف تنتشر لتصبح الأعلى تداولا في أوساط السوشيال ميديا وتنزلج من على ألسنة الضاحكين والساخرين وعشاق الحنين إلى ما فات والذكريات القديمة، لتصبح بديلا ساخرا لعبارة "ياه يا عبد الصمد" التي وردت على لسان هشام ماجد، في فيلم "سمير وشهير وبهير".
آه ياحنان.. أغنية دي جي
كلمة "آه يا حنان" استرعت انتباه محترف دي جي، فأحب استغلالها للانتشار من خلالها، فرجع DJ جابي غزال إلى فيديوهات حمدي أسير الأحزان التي حققت مشاهدات مليونية، وربط كلمات عتابه بأنغام ودقات موسيقى الدي جي، حتى صارت أغنية راقصة انتشرت بسرعة عبر "يوتيوب" وجلبت ملايين المشاهدات.
لم تقف أسطورة حمدي وحنان عند "يوتيوب" والسوشيال ميديا فقط، بل إن وكالات عالمية للأنباء تحدثت عن الأمر، وقارنت بين رسائل الحب والعتاب قديما من أشعار قيس لـ ليلى ومعلقات عنترة لـ عبلة، وحتى فيديوهات أسير الأحزان لـ حنان، وعنونت إحدى الوكالات تقريرها بأن اليوم ليس بخيلا بالعشاق، ولكن كلُ على طريقته.
قناة lbc اللبنانية استضافت حمدي ليحكي عن تجربته مع حنان، التي قال إنه انفصل عنها وكل شيء راح لحاله، وإنه يعيش حالة من الحزن لفراقها.
الرسالة التي أحب حمدي أن يوصلها لحنان من خلال الاستضافة: "مشكورة على الخيانة وعلى الكذب الذي كذبتيه علي وعلى الحب الذي تسبب لي بجرح، وأنا مصدوم حتى الآن".
أنا حنان.. دانا ركبت التريند
اسخدمت دانا كلمات مضادة لعتاب أسير الأحزان فغنت "أنا حنان.. سبيت المستقبل سبيت الدنيا من بعدك.. مليت من شكلك مليت من حبك".
آه ياحنان.. أغنية مصرية
أسطورة آه ياحنان جابت العالم العربي، لكنها استقرت في مصر بشكل مختلف، وأصبحت عنوانا للأغنية الأكثر انتشارا على "يوتيوب" مؤخرا، للمطرب الشعبي مصطفى حجاج.
غنى حجاج "آه يا حنان" بلحن شعبي وكلمات ساخرة مستخدما
لغة "القلش"، وكأن الموضوع برمته هزار X هزار، لكن
الأغنية من حيث الانتشار والصدى، وصلت إلى القمة على "يوتيوب" في فترة قصيرة مقارنة بأغانٍ منتجة
حديثة لمطربين آخرين.