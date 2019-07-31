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جمال عبد الجواد: الرقمنة تقضي على الطرق غير الشرعية في تداول البيانات.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:41 م
الدكتور جمال عبد
الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأم
شيرين عادل
قال الدكتور جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مبادرة التحول الرقمى تنقل مصر من الإنطباعية فى الأداء للطرق العلمية بطريقة مخططة.

وأضاف "عبد الجواد" ، خلال كلمته بجلسة التحول الرقمى ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى للشباب، أن مبادرة التحول الرقمى نجحت فى القضاء على الطرق غير الرسمية فى تداول البيانات وتحويلها للطرق الرسمية، لافتأ إلى أن الدولة ستنفق أموالأ كثيرة لتحقيق هذا التحول الرقمى و تخلق فرصة لتطوير فرص تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية. 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى يومه الثانى انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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