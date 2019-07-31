بلماضي وتيتي ينافسان كلوب وجوارديولا على جائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019 والتي ضمت أيضا الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي والإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.





كما زينت المدربة جيل إيليس المدير الفني للمنتخب الأمريكي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.





ولعب بلماضي دورا بارزا في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990 .





كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي فيما فاز جوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا في الموسم الماضي.





وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019 أيضا المدرب ماوريشيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.



