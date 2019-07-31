ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلماضي وتيتي ينافسان كلوب وجوارديولا على جائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019 والتي ضمت أيضا الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي والإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

كما زينت المدربة جيل إيليس المدير الفني للمنتخب الأمريكي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.

ولعب بلماضي دورا بارزا في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990 .

كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي فيما فاز جوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا في الموسم الماضي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019 أيضا المدرب ماوريشيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

كما ضمت القائمة البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ، التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل ، والأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل ومارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

ترشيحاتنا

صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

ضبط تشكيل عصابي ومصرع أحد الأهالي بطلق خرطوش أثناء التصدي له بالدقهلية

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

حد أدنى للأجور يجدد كل 3 سنوات.. والقيمة 2000 جنيه.. البرلمان يطمئن العاملين بالقطاع الخاص

سماح أنور عن انتشار ثعبان الطريشة في التجمع: وحياة ربي فرحانة فيكم جدا

حاكم عربي يرفض لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها