في 5 خطوات .. كيفية مراعاة التوزيع الجغرافي في تنسيق المرحلة الثانية 2019

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الموقع الإلكتروني للتنسيق للطلاب ليقوموا بستجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق 2019 .



وتستمر أعمال تنسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق 2019 من اليوم الأربعاء وحتى الأحد الموافق 4 /8 /2019.



ويوضح "صدى البلد" كيفية توزيع الطلاب المتقدمين، لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2019 وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والخطوات التي يلتزم بها الطلاب أثناء التوزيع:



1- لابد من أن يلتزم الطالب في تنسيق المرحلتين باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ»، وذلك قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب».



2- على الطالب أن يلتزم باختيار كل الكليات الممكنة في هذا القطاع بالمجموعة «ب»، وذلك قبل أن يبدأ في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج» خلال تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولى 2019 .



3- تعد محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، حيث تضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بالإضافة إلى الكليات التابعة لهذه الجامعات.



4- تُفتح تحويلات تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق 2019، ومن ثم يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين.



5- تعلن نتيجة الحدود النسبة المقررة والتي هي 10%، بعد أن تعلن نتيجة المرحلة الثالثة، كما يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعا