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فن

تكة لـ ناصيف زيتون تحصد 23.5 مليون مشاهدة في أسبوع.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:07 م
ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
سعيد فراج
حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 23 مليونًا و562 ألف مشاهدة بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

أغنية تكة من كلمات ضياء اشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

تكة يقدمها ناصيف زيتون لأول مرة لايف خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.

وتقول كلمات أغنية تكة:

"راح يوقف قلبي
دخيلك يا ربي
وشو حلوة عينيها
بضحكه
بتنسيني همي
وعم تمشي بدمي
وراح موت عليها"....

يشار إلى أن ناصيف زيتون شارك في الماراثون الرمضاني من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، حيث قدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.

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