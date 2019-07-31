مهاجم الزمالك يطير إلى المغرب للانضمام لـ الوداد

توجه الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك إلى المغرب، من أجل توقيع عقود الانضمام لنادى الوداد المغربى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان الزمالك وافق على اعارة كاسونجو إلى الوداد المغربى فى صفقة انتقال محمد أوناجم مهاجم الفريق المغربى إلى القلعة البيضاء.



وتعاقد الزمالك مع المغربى أوناجم من الوداد المغربى بشكل نهائى مقابل مليون و500 ألف دولار بجانب انتقال الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى الوداد المغربى لمدة موسم على سبيل الاعارة.

