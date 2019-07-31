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فن

أشرف ذكى يهدد: سأرد على مواقع نشرت خبرا عن وفاة عادل إمام على لسانى بهذه الطريقة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:29 م
أشرف زكي
أشرف زكي
أ ش أ
استنكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام.

وأكد الدكتور أشرف زكي في تصريح له مساء اليوم الأربعاء ، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والأسرة الفنية مع مختلف الصحف ووسائل الاعلام.

وقال من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.

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