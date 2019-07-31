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حسين زين يشهد ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:04 م
حسين زين يشهد ختام
حسين زين يشهد ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة
أحمد سالم
شهد اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حفل ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام التي تم فيها تدريب عدد خمسة عشر من الأئمة على مدار الاسبوع الماضي.

ووجه حسين زين التهنئه للأئمة علي اجتياز الدورة التدريبية بنجاح مُعربًا عن تفاؤله بأن هذه الكوكبة المتميزة سُتسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني وتوجيه رسالة إعلامية تُـعبر عن سماحة ووسطية الدين الاسلامي الحنيف.

وأضاف حسين زين أن هذه الدورة حققت أهدافها في صقل المهارات الإعلامية لدي الأئمة وأن استمرارية عقد تلك الدورات ستعمل على إكسابهم المزيد من الخبرات في هذا المجال، وكرم حسين زين الأئمة بمنحهم شهادات اتمام الدورة التدريبية.

كما أعرب الأئمة المتدربين عن سعادتهم بهذا التدريب موجهين الشكر والتقدير للوطنية للاعلام وعلي رأسها حسين زين علي توفير كل الامكانيات الازمة لانجاح الدورة وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها.

وكان مجموعة الأئمة تدربوا بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون علي فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب علي اسلوب الاقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال وايضًا تدريب عملي علي المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام.

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