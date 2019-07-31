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توفي والدها منذ ٨ سنوات.. والدة هديل ماجد تروي قصة نجاح ابنتها لـ صدى البلد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:34 م
هديل ماجد
هديل ماجد
امانى نوار
استطاعت الشابة هديل ماجد ان تخطف أنظار الجميع في افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بعد أن تحدثت عن الفن وتحدى الظروف الصعبة.

وبدأت هديل رحلتها مع الفن وهي في الصف الأول الثانوي وذلك بدخولها الدراسات الحرة في كلية التربية الموسيقية واستمرت فيها لمدة 3 سنوات تحت إشراف الدكتور شريف حمدي ومن ثم اكلمت دراستها بكلية الآداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، وبعد التخرج تم تدريبها في قاعة سيد درويش تحت إشراف الدكتور أحمد سعد، أستاذ الغناء في المعهد العالي للموسيقي العربية، واستمرت في التدريبات بالقاعة لمدة أربع سنوات.

شاركت الشابة هديل في العديد من الحفلات وكانت بدايتها الفعلية في الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة أولادنا مارس 2017 وحصلت على جائزة سيد مكاوي للغناء.

وكان للدكتورة سهير عبد القادر دور كبير في اكتشاف موهبة هديل ووضعها على الطريف الحقيقي لظهور موهبتها حيث شجعتها وعندما ظهرت في مهرجان الأغنية الدولي بالإسكندرية، نجحت هديل في خطف أنظار الجميع.

ورغم معاناتها مع ضعف البصر إلا أن هديل تعشق العزف على الأورج وقامت بجهود كبيرة في التدريب بإصرار ينال إعجاب كل المحيطين .

وتقول المخرجة منال خورشيد والدة هديل إن زوجها توفي منذ 8 سنوات موضحا ان نجاخ ابنتها هو تتويج لتعب ومجهود مستمر

واضافت منال خورشيد في تصريح لـ "صدى البلد" ان احتفاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ هديل في مؤتمر الشباب حقق أمنية كانت تحلم بها ابنتها، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أب بمعنى الكلمة ولديه أنسانية عالية واهتمام بالغ بشباب ذوي الأعاقة وتمكينهم.

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