أول رد من كهربا بعد الهجوم عليه فى مؤتمر صفقات الزمالك

سخر محمود عبدالمنعم " كهربا " الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق من مؤتمر تقديم الزمالك لصفقاته اليوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر اللاعب صورة على انستجرام من مؤتمر الزمالك وبها شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقى واضعا منشن " الضحك " وكاتب: " وانا بتفرج على المؤتمر.



وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وجه انتقادات حادة إلى محمود عبد المنعم كهربا خلال مؤتمر الزمالك بعد رحيله عن الزمالك وسفره إلى البرتغال وتوقيعه على عقود مع نادى أفيس رغم ارتباطه بعقد رسمى مع الزمالك.