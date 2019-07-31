بعد شائعة وفاته.. شاهد عادل إمام في أحدث ظهور له





مشيرا الي أنه يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.



ولم تكن هذه شائعة الوفاة الوحيدة التي لاحقت عادل إمام، فقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرضه لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبارا مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له، داخل منزله، وذلك بالتزامن مع الشائعات الواسعة التي ترددت حول وفاته.وظهر عادل إمام في الصورة داخل منزله، يرتدي ملابس بيت حمراء اللون، وبجواره حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري، في لقاء جمع بين الثنائي في منزل الزعيم.وكان أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، قد استنكر بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام.وأكد الدكتور أشرف زكي في تصريح له مساء اليوم الأربعاء ، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بين الأسرة الفنية ومختلف الصحف ووسائل الاعلام.