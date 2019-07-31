شاهد.. محمد رجب يقضي إجازته الصيفية

نشر الفنان محمد رجب صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال اجازته الصيفية في أحد المصايف المصرية.وظهر محمد رجب في الصورة يرتدي ملابس صيفية (شورت وتي شيرت خفيف)، بينما كان يلهو بهاتفه الجوال أثناء التقاط الصورة.يذكر أن محمد رجب عرض له فى رمضان الماضى مسلسل "علامة استفهام" الذى أثار جدلا واسعا حيث يعتمد على فكرة الغموض وهو الأمر الذى أصاب الجمهور بحيرة.المسلسل شارك فى بطولته ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وجيهان خليل، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.