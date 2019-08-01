بعد انفصاله عن هنا شيحة.. أحمد فلوكس يستعين بـ أغنية تامر عاشور ..فيديو

فاجأ الفنان أحمد فلوكس متابعيه بنشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لمقطع أغنية "قولو لو سماح" للمطرب تامر عاشور على طريقة المهرجانات.





وعلق أحمد فلوكس على الفيديو، مازحًا "ده وانا مضايق"، وتضمن فيديو الأغنية مشاهد من فيلم "درب الهوى"، موضوع الأغنية يتحدث عن حبيب يشعر بالندم بعد انفصاله عن حبيبته ويطلب منها السماح.





نشر أحمد فلوكس لتلك الأغنية جاء بعد مرور أسابيع على انفصاله من زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة.





وكان أحمد فلوكس انفصل عن هنا شيحة بعد زواجهما في أكتوبر الماضي، بعد علاقة حب بدأت خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك" بجزئه الثاني.