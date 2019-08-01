أمريكا تمدد إعفاءات البرنامج النووي لإيران 90 يوما

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستمدد الإعفاءات المرتبطة بالبرنامج النووي الخاص بإيران لمدة 90 يوما.





يأتي ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكي عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه يتصرف نيابة عن مرشد إيران علي خامنئي.





وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "جواد ظريف يطبق جدولا لأعمال المتهور لزعيم إيران وهو الناطق الرئيسي باسم النظام في أنحاء العالم".





وأوضح البيت الابيض ان العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو تلك التي تسيطر عليها كيانات أميركية. وستسعى واشنطن أيضا إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف.





من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الخارجية الإيرانية ليست فقط الذراع الدبلوماسي لإيران بل هي أيضا وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار، مشيرا إلى أن ظريف ووزارته يأخذان التوجيهات من المرشد.



