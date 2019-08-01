الدولار يسجل 16.61جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 1-8-2019

استقرت اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الخميس 1 -8-2019 وفقا لبيانات البنك المركزى ، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.5178 جنيه للشراء و16.6175 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.4124 جنيه للشراء و18.5285 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.1302 جنيه للشراء و20.2451 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسرى نحو 16.6863 جنيه للشراء و16.7938 جنيه للبيع، في حين سجل 100 ين يابانى نحو 15.2097 جنيه للشراء و15.3058 جنيه للبيع.







