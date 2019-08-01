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بعد أن كرمها الرئيس.. شريف مدكور يوجه رسالة لـ هديل ماجد.. ومتابعون: ربنا يجبر بخاطرك

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:34 ص
هديل ماجد
هديل ماجد
أمل مجدى
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هديل ماجد، الفتاة الملقبة بأم كلثوم، خلال ختام فعاليات مؤتمر الشباب السابع، ضمن تكريم عدد من الشباب المتميز في مختلف المجالات.

ونشر الإعلامي شريف مدكور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تحقيق الرئيس السيسى أمنية هديل ماجد في الاستماع لصوتها وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك".

ورد متابعو شريف مدكور على تهنئته لـ هديل ماجد: "الله يجبر بخاطرك"، و"جبر الخواطر الله عليك يا طيب القلب".

وهديل ماجد، فتاة من ذوي القدرات الخاصة، شكرت الرئيس على دعمه لذوى قدمت أمام الرئيس قصتها وتحديها للإعاقة وتفوقها في الغناء، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الذي يقدمه لذوى القدرات الخاصة متمنية أن تكون سفيرة لمصر في مجال الغناء.

وطلبت هديل ماجد من الرئيس أن تسمعه صوتها ورد فورًا "أنا نفسي أسمع صوتك"، فغنت أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تصفيق حاد من الحضور، ثم صعد الرئيس السيسي علي المنصة مصطحبا الفتاة لمقعدها في لقطة إنسانية لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

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