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لخريجي تجارة.. شروط الانضمام لنقابة التجاريين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
وافقت نقابة التجاريين بالقاهرة بأنها ستضم بجداول الأعضاء للنقابة خريجي كلية تجارة جامعة عين شمس لما درسوه من البرامج الجديدة والساعات المعتمدة في تخصصات "المحاسبة والمراجعة - التسويق -الاقتصاد - الاحصاء - الاسواق والمؤسسات المالية - المحاسبة والتمويل" ، وذلك حال حصولهم على درجة البكالوريوس من الكلية.

وأفادت بأن عضوية النقابة يحصل عليها الخريج المتوافر فيه الشروط الوارة بنص 5 لقانون 40 عام 1972 وتعديلاته الخاصة بإنشاء نقابة التجاريين.

وأشارت نقابة التجاريين إلى أن تلك الشروط تنطبق علي خريجي كلية التجارة جامعة عين شمس لما تعتمد في دراستها علي نظام الساعات المعتمدة أو البرامج الدراسية الجديدة أو مايستجد من تلك البرامج لما يصدر في شأنها من قرارات وزارية.

وناشدت النقابة كلية التجارة بضرورة الاستمرار في جهودهم لتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، والتغيرات العالمية وذلك لتأهيل شباب خريجي كلية التجارة باعتبارهم هم أثمن الأصول التي يعتمد عليها الوطن.
لخريجي تجارة.. شروط الانضمام لنقابة التجاريين

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