أرباح الشركات وتفاؤل بشأن التجارة يدفعان الأسهم الأوروبية للصعود

أعطت بضعة تقارير إيجابية لأرباح الشركات وبوادر تفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين دعما للأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى فى أكثر من عشر سنوات.



وبعد بداية ضعيفة، تعافى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى لينهى جلسة التداول مرتفعا 0.2 %، متعافيا من أسوأ أداء له فى حوالى ثلاثة أشهر فى جلسة الثلاثاء.



وصعد المؤشر داكس الألمانى الحساس للتجارة 0.3 % بعد أن اختتم مفاوضون أمريكيون وصينيون جولة مقتضبة من المحادثات وصفها الجانبان كلاهما بأنها "بناءة".



وتتركز الأنظار على بيان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطى الاتحادى، وتتوقع الأسواق بشكل عام أن البنك المركزى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



ومن بين أكبر الرابحين فى جلسة اليوم، قفز سهم مجموعة بوما للملابس والمستلزمات الرياضية 8.4 % مع قيامها برفع توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح التشغيلية للعام 2019، وصعد سهم منافستها أديداس 3.7 %.



واستفادت الأسهم الإيطالية من صعود سهم فيات كرايسلر 2.9 % بعد أن تمسكت شركة صناعة السيارات الإيطالية بتوقعاتها للأرباح للعام بكامله بعد أداء قوى من وحدتها للشاحنات الصغيرة فى أمريكا الشمالية، وارتفع سهم فيرارى واحدا بالمئة.



ومن بين الأسهم الخاسرة فى جلسة اليوم، هبط سهم مجموعة لويدز المصرفية، أكبر بنك للإقراض العقارى فى بريطانيا، 3.2 % بعد أن سجلت أرباحا قبل الضرائب جاءت أضعف من المتوقع وهو ما دفع المؤشر فايننشال تايمز فى بورصة لندن للإغلاق منخفضا 0.8 %.



لكن مؤشر القطاع المصرفى فى منطقة اليورو أغلق مرتفعا بدعم من صعود سهم بنك بى إن بى باريبا 1.6 %، وارتفع سهم كريدى سويس 2.4 % بعد أن أعلن عن أعلى أرباح فصلية فى أربع سنوات.