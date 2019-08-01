عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 15269 حاجا مصريا.. وعدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين

البعثة الطبية المصرية للحج:

إجراء غسيل كلوي لـ 17 حالة بمستشفيات السعودية

عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين

توزيع منشورات إرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى صباح اليوم، الخميس، 15269 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 12408 حالات مرضية بمكة المكرمة، و2861 حالة في المدينة المنورة، ودخول 31 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 11 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 20 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 17 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي 41 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا "صباحا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.وأكد رئيس البعثة الطبية للحج عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، حيث قام أمس بتنظيم 68 ندوة توعوية، وإجراء 103 زيارة لغرف الحجاج لرفع وعيهم الصحي، استفاد منها 2489 حاجا مصريا.فى السياق ذاته، قام الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، مساء أمس، الأربعاء، بجولة تفقدية على العيادات لمتابعة سير العمل، حيث استمرت الجولة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.وأكد الملحق الطبى المشرف العام على البعثة الطبية للحج أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، والتأكد من تواجدهم بمحل عملهم، مشيدا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، كما أكد توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، موضحا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.وقال الدكتور عمرو قنديل إن نسبة رضاء المترددين على العيادات وصلت إلى 98%، وذلك من خلال نموذج استطلاع الرأي الذي يتم توزيعه لأول مرة هذا العام على جميع العيادات يوميا "صباحا ومساءً"، بهدف الوصول إلى رضاء الحجاج عن الخدمة الطبية المقدمة، وتحسين وتطوير الخدمة الصحية لهم.