الصفقة الـ 13.. أستون فيلا يضم نجم منتخب زيمبابوي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده رسميا مع مارفيلوس ناكامبا قادما من صفوف فيتيس آرنهم الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا، أن ناكمبا اجتاز الكشف الطبي بنجاح ووقع على عقود انضمامه للنادي.



ولم يكشف نادي أستون فيلا عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إنجليزية أشارت إلى تكلفة التعاقد مع ناكامبا 11 مليون استرليني.



وتعد هذه الصفقة الـ 13 التي يبرمها أستون فيلا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادا للمشاركة في الدوري الإنجلي بد 3 مواسم غياب.



وكان أستون فيلا نجح في الحصول على توقيع الجناح محمود حسن تريزيجيه خلال الصيف الحالي قادما من صفوف قاسم باشا التركي.