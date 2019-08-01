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تعليم

جامعة الوادي الجديد تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:50 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد
منصور ابو العلمين
قرر الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، تخصيص مقرين لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، الأول بمقر كلية التربية وذلك لطلاب مدينه الخارجة وباريس وقراهم والثاني بمقر جامعة الوادي الجديد بموط بمركز الداخله لطلاب الداخله والفرافره وبلاط وقراهم.

وقال عبد العزيز طنطاوى إن هذا القرار جاء استجابة لطلاب محافظة الوادي الجديد ولتسهيل الإجراءات عليهم.

ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم ٨ سبتمبر المقبل لطلاب كليه التربية و٩ سبتمبر 2019 لطلاب كلية الآداب ويوم 10سبتمبر لطلاب التربية الرياضة والعلوم.

كما يبدا الكشف الطبى يوم 11 سبتمبر لطلاب الطب البيطري والزراعه ويوم 12 سبتمبر للتخلفات من جميع الكليات وذلك بالمقرين المخصصين لتوقيع الكشف الطبي.

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