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فن

أرى الأموات والجن.. تصريحات صادمة لـ الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:43 م
صدى البلد
القسم الميدانى
صرحت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، بطلة سلسة أفلام Twilight والتي تبلغ من العمر 29 عاما، للمجلة الأمريكية "فانيتي فير"، بأنها ترى الأموات والجن وتتحدث معهم في معظم الأوقات.

وأضافت النجمة كريستين ستيوارت أنها تؤمن بالأشباح وأنها تشعر بالطاقة المنبعثة منهم، ليس فقط من الأشباح ولكن الأشخاص أيضا.

وكان هذا تعليقا على دورها في فيلم Personal Shopper، حيث كانت تقوم بدور تبحث فيه عن شقيقها الميت.

وعلقت أيضا على دورها في فيلم Twilight قائلة: "كنت أتعامل مع مصاصين الدماء أيضا، فلطالما أحببت هذه الأدوار".

يذكر أن النجمة والممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت حصلت على جائزة "DEAUVILLE TALENT AWARD" لعام 2019، وذلك ضمن فعاليات مهرجان Festival du Cinéma Américain de Deauville المقام في فرنسا.

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